Arnold Schwarzenegger hat einmal die Matratze seines Sohnes vom Balkon geworfen, weil er sein Bett nicht gemacht hatte.

Der 75-jährige Schauspieler - der in Österreich geboren wurde, aber in den späten 1960er Jahren in die USA zog - hat Katherine (33), Christina (31), Patrick (30) und Christopher, 26, mit seiner Ex-Frau Maria Shriver sowie den 26-jährigen Joseph mit Mildred Baena und verriet, dass er einmal beschloss, seinen Sohn zu disziplinieren, indem er seine Matratze vom Balkon in einen Swimmingpool warf. Aber er glaubt immer noch, dass er im Vergleich zu seiner eigenen Erziehung "nachsichtig" war.

In der Sendung 'Jimmy Kimmel, Live!' erzählte der Action-Star er: "Für die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, war ich milde gestimmt. Aber ich denke, für amerikanische Verhältnisse war ich wahrscheinlich streng. Mein Sohn hat sein Bett nicht gemacht. Er ließ sein Kindermädchen das Bett machen, was nicht erlaubt war. Einmal kam ich herein, und das Bett war so makellos gemacht, dass ich es mir ansah und fragte: ‘Patrick, hast du das gemacht?’ Also nahm ich die Matratze, öffnete die Türen und warf sie vom Balkon in den Swimmingpool!"

Der ‘Terminator’-Star erinnert sich auch daran, dass seine Tochter die Angewohnheit hatte, ihre Schuhe am Kamin zu lassen, so dass er eines Tages beschloss, ihr eine Lektion zu erteilen und sie zu verbrennen. "Meine Tochter hatte die Angewohnheit, ihre Tennisschuhe auszuziehen und sie direkt vor den Kamin zu stellen", erklärte der Vater von fünf Kindern. "Und ich sagte: 'Ich werde hier nicht den Diener spielen. Du weißt, wo die Schuhe hingehören, sie gehören in den Schmutzraum. Stell sie nicht hier hin.’ Beim dritten Mal sagte ich: 'Okay, hör zu, ich habe es dir jetzt dreimal gesagt, ich habe dir gesagt, dass ich die Schuhe verbrennen werde ... also habe ich die Schuhe genommen und sie in den Kamin gestellt!"