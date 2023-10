Bradley Cooper hat sich fünf Stunden lang schminken lassen, um sich in Leonard Bernstein in ‘Maestro’ zu verwandeln.

Der 48-jährige Schauspieler übernimmt in dem neuen Biopic über den berühmten Komponisten sowohl die Hauptrolle als auch die Regie und der Oscar-prämierte Maskenbildner Kazu Hiro verriet, wie er und sein Team die ganze Nacht damit verbrachten, die Kosmetika aufzutragen, damit Cooper in seiner Rolle sein konnte.

Hiro erzählte dem Publikum bei der Vorführung des Films auf dem New York Film Festival am Montag (02. Oktober): "In der letzten Phase hatte er so ziemlich alles abgedeckt, den Körper und die Arme. Das hat über 5 Stunden gedauert.” Hiro erklärte, dass die Zeit, die Bradley auf dem Schminkstuhl verbrachte, variierte, da sie Szenen aus verschiedenen Lebensabschnitte in Bernsteins Leben drehten. Er fügte hinzu: "(Wir mussten) immer mehr hinzufügen, denn je älter er wurde, desto mehr Elemente mussten wir hinzufügen. In der jüngeren Phase waren es die Nase, die Lippen, das Kinn und eine Perücke. Nach der dritten Stufe kamen dann Wangen und Hals hinzu.”

Hiros Arbeit löste einen Aufschrei aus, als Cooper beschloss, bei seiner Darstellung des jüdischen Bernstein eine Nasenprothese zu tragen. Doch der Maskenbildner hatte nicht die Absicht, Anstoß zu erregen. "Ich habe nicht erwartet, dass das passiert. Es tut mir leid, dass ich die Gefühle einiger Leute verletzt habe. Mein Ziel war es und Bradleys Ziel war es, Lenny so authentisch wie möglich darzustellen. Lenny hatte einen wirklich ikonischen Look, den jeder kennt - es gibt so viele Bilder von ihm, weil er so fotogen ist - er war ein großartiger Mensch und hat so viele Menschen inspiriert. Wir wollten also auch sein Aussehen respektieren, im Inneren. Deshalb haben wir verschiedene Tests gemacht und viele Entscheidungen getroffen, und das war das Ergebnis im Film”, so der Maskenbildner weiter.