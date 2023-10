David Beckham erschaudert über seinen Hochzeitstag und gibt zu, dass er die meisten Vorbereitungen seiner Frau Victoria überlassen hat.

Der ehemalige Fußballer heiratete das Spice Girls im Juli 1999 in einer aufwendigen Zeremonie auf Schloss Luttrellstown in Irland. Wenn er an diesen Tag zurückdenkt, ist er voller Reue. Allerdings bereut er nicht, Victoria geheiratet zu haben, sondern eher den Stil, mit dem es passierte. Denn die Gäste trugen leuchtend lila Outfits und die Frischvermählten saßen auf goldenen Thronen.

David hat jetzt gestanden, dass er mit Erstaunen auf ihren großen Tag zurückblickt. In seiner neuen Netflix-Dokumentation ‚Beckham‘ sagte er über die Hochzeit: „Ich glaube, ich habe mich einfach an Victoria orientiert, aber was haben wir uns dabei gedacht?“ Victoria bereut die glamouröse Zeremonie jedoch nicht: „Es hat Spaß gemacht! Wir machten uns keine Sorgen darüber, was die Leute sagen würden. Ich meine, Christus, wie schön, so zu sein, wenn es euch einfach egal ist, ihr wollt euch einfach nur ausdrücken.“ Obwohl die Popsängerin, die heute Modedesignerin ist, zugab, dass sie sich bei den goldenen Sitzen des Paares nicht so sicher war, fügte sie hinzu: „Ich weiß nicht, woher die Throne kamen.“

In der Dokumentation erhalten die Fans auch einen Einblick in die freche Rede von Beckhams Trauzeuge Gary Neville, der einen unhöflichen Witz über Victorias Spice Girls-Bandkollegen machte. Gary erzählte den Gästen: „David sagte, dass die Spice Girls darum gebeten haben, dass das Team von Bayern München heute anwesend ist, und David war verwirrt über diese Anfrage und fragte, warum. Die Spice Girls antworteten, dass sie gerne alle Männer treffen würden, die 90 Minuten lang an der Spitze bleiben und trotzdem Zweiter werden könnten!“