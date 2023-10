Jamie Lynn Spears ist stolz auf ihren Auftritt bei ‚Dancing With the Stars‘, weil sie damit Geld für den SAG-AFTRA-Streik gesammelt hat.

Die 32-jährige Schauspielerin schied am Dienstag (3. Oktober) in der zweiten Woche des ABC-Tanzwettbewerbs aus, der amerikanischen Version von ‚Let’s Dance‘. Sie bedankte sich am folgenden Tag aber trotzdem in den sozialen Medien bei ihrem Partner Alan Bersten, als sie erklärte, dass sie das Unterfangen immer noch als „Gewinn“ betrachte, weil sie ihr Gehalt an die Screen Actors Guild und die American Federation of Television and Radio Artists spenden konnte, während der Hollywood-Shutdown andauert.

Auf Instagram schrieb Spears: „Alan, du bist der absolut beste Freund und Partner, den man sich nur wünschen kann. Ich konnte etwas Geld für meine #SAGAFTRA Community sammeln und einige der erstaunlichsten Leute treffen, und das ist in jeder Hinsicht ein Gewinn für das, was ich mir vorgenommen habe.“ Ihre Fans waren etwas trauriger über ihr frühes Ausscheiden, aber Jamie nimmt es offenbar gelassen: „Ich verspreche, dass ich all die vielen wunderbar leidenschaftlichen Menschen höre und sehe, die nicht glücklich darüber sind, wie die Dinge heute Abend gelaufen sind, und ich schätze die enorme Menge an Liebe und Unterstützung, aber das war eine erstaunliche Erfahrung und ich bin sehr glücklich, ein Teil davon gewesen zu sein.“

Trotz ihres Show-Aus will Spears die Tanzsendung aber auch weiter unterstützen und schaut von nun an vor dem Fernseher zu: „Ich bin so aufgeregt, all die fabelhaften Kandidaten und ihre Partner weiterhin jede Woche abrocken zu sehen.“