ポール・マッカートニー(81)が、『エリナー・リグビー』の奇妙な歌詞は、ニベアのフェイスクリームを愛用していた母親から着想を得たものだと明かした。

詩人のポール・マルドゥーンと共に自身のヒット曲に隠された意味を掘り下げるポッドキャスト番組『マッカートニー:ア・ライフ・イン・リリックス』を開始したマッカートニー、全12回の最初のエピソードでは1966年のザ・ビートルズのアルバム『リボルバー』に収録された同曲を取り上げた。 「Wearing a Face That She Keeps in a Jar by the Door(彼女がドアのそばの瓶にしまっている顔を身にまとって)」と言う部分の歌詞について、マッカートニーはまず同曲のタイトルが、ジョン・レノンと自分がよく行っていた墓にちなんでつけられたものだと明かしている。「ジョンと僕が、僕らの将来について延々と話しながらその周りをうろうろしていた墓があるんだ」「そしてそこに(『エリナー・リグビー』という)墓があった。実際にその墓石を見た覚えはないが、心理的には見たんだろうと思う」

そして、マッカートニーはこう続けている。「僕の母のお気に入りはニベアで、僕は今でも大好きなんだ。女性がコールドクリームをたくさん使うのがちょっと怖くて、大きくなって結婚したときに、コールドクリームをたくさんつけて、大きなシャワーキャップをかぶって、カーラーを巻いて、たくさんのものをつけているような人と結婚するんじゃないかって不安になったよ...。それがずっと頭にあって、それで『彼女がドアのそばの瓶にしまっている顔を身にまとって』ってなったってわけ」

マッカートニーはまた、歌詞を書きながら頭に浮かんだ深く悲劇的な映画についても語っている。「僕が見ていたのは映画のようなものだった。孤独な2人の主人公がいる。彼女、そして彼。彼に同情はしないけど、彼は孤独。だから『孤独な人達は皆』ってコーラスになった。彼女は死に、彼女を埋葬したのは彼だ。彼は手を拭きながら墓地から歩いてくる。『誰も救われなかった』と終わるストーリー」

2人の著書『ザ・リリックス:1965・トゥー・プレゼント』にインスパイアされた同ポッドキャスト番組の第2シーズンは、来年2月に配信予定だ。