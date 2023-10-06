長崎くんち（7～9日）に伴い、長崎署は10日まで長崎市上西山町の諏訪神社や、同市元船町のお旅所周辺などで交通規制を実施する。

お旅所周辺の県大波止ビルから長崎港ターミナルビルまでは車両の通行を既に禁止しており、10日午後5時までに解除する。7日のお下り、9日のお上りは、みこしの進行に合わせて規制し、通過後に順次解除する。

規制区間と期間は次の通り。

◆お旅所周辺 ▽長崎税関裏交差点－元船町自治会公民館、大波止桃華園ビル－九州商船ビルなど6区間＝6日午前10時～10日午前2時▽県大波止ビル－長崎港ターミナルビル＝10日午後5時まで▽大波止桃華園ビル－玉江橋交差点＝6日午前10時～10日午前2時（午前7時～午後8時除く）

◆諏訪神社周辺 ▽日銀長崎支店－立正佼成会長崎教会＝7日午前6時半～10時、午後3時半～7時、9日午前7時半～11時

◆お下り ▽馬町交差点－江戸町交差点、中央橋交差点－大波止交差点など5区間＝7日午後0時半～3時

◆八坂神社周辺 ▽愛宕安全・安心交流センター－居酒屋赤酒た菜＝8日午前6時半～10時半

◆庭先回り ▽長崎バス本社ビル－新地町安全・安心交流センター＝8日午後1時～6時

◆お上り ▽中央橋交差点－大波止交差点＝9日午後0時半～3時