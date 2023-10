Oliver Pocher führt einen radikalen Putz durch seine Social Media-Kanäle durch.

Der Komiker und seine Noch-Ehefrau Amira Pocher gaben vor einigen Wochen offiziell bekannt, dass sie sich trennen werden, nachdem es schon länger Gerüchte um eine Ehekrise gab. Zwar wollen die beiden weiterhin beruflich und für ihre Kinder als Team zusammenarbeiten. Mit der Ehe ist aber wohl endgültig vorbei. Diese schmerzliche Wahrheit musste nun auch Olli akzeptieren, der zuvor noch an der Beziehung festhalten wollte.

Um zumindest in irgendeinem Bereich seines Lebens einen klaren Cut zu machen, räumte er jetzt seine Social Media-Kanäle auf. Das betrifft auch seinen Instagram-Account, von dem so gut wie alle Postings verschwunden sind, die Amira beinhalteten. Lediglich ein Video vom Juli 2022 behielt der Komiker in seinem Feed, in dem das damalige Paar gemeinsam am Pool einen ulkigen Tanz zu Cascadas „Everytime We Touch“ aufführt.

Auch sonst erscheint Olivers Instagram-Account leerer als sonst. Dort sind nur noch zwölf Beiträge vorhanden, der älteste von Mai 2016. Auch seinen Post zu Amiras 31. Geburtstag (28. September) löschte er wieder. Darin hatte er geschrieben: „Liebe Amira, ich habe Dir in den letzten Jahren hier, auf dem oberflächlichen Instagram (und für alle ganz Oldschoolen Facebook) zum Geburtstag gratuliert und werde es auch, ein vermutlich letztes Mal, dieses Jahr machen. Nun sitze ich alleine zu Hause ohne Dich. Was für ein Jahr liegt hinter Dir. Ich habe es im letzten Jahr leider nicht geschafft, Dir das zu geben, was Du Dir von mir erhofft hast.“