Kit Harington war manchmal zu sehr „in sich selbst versunken“.

Der 36-jährige Schauspieler, der vor allem für seine Darstellung des Jon Snow in ‚Game of Thrones‘ bekannt ist, schätzt sich glücklich, während seiner gesamten Karriere von „wahrhaftigen“ Menschen umgeben gewesen zu sein, die ihn demütig gemacht haben. Rückblickend wäre er diesen Leuten gegenüber gerne mehr aus sich herausgekommen.

Kit erzählte jetzt dem ‚Candis‘-Magazin: „Es gibt Zeiten, in denen ich ein Idiot war. Wenn ich in mich selbst versunken war. Aber ich hatte immer Menschen um mich herum, die ehrlich waren.“ Kit gibt zu, dass er aus seinen Fehlern der Vergangenheit gelernt habe. Er sagte: „Es gibt nicht viel, was ich ändern würde, denn die Fehler, die ich in der Welt, in der ich mich befinde, gemacht habe, haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und im Moment bin ich zufrieden mit mir.“

Kit schätzt auch die Unterstützung, die er von seinen Eltern erhalten hat. Der Schauspieler erklärte, wie seine Mutter ihn ermutigte, seine Ambitionen „auf eine wirklich intelligente und einfühlsame Weise“ zu verfolgen. Kit, der 2018 seinen ‚GoT‘-Co-Star Rose Leslie heiratete, erzählte: „Ihr Genie in der Erziehung bestand nicht darin, uns zu irgendetwas zu drängen, sondern darauf zu schauen, wovon wir uns intrinsisch angezogen fühlten. Ich wurde also nie zur Schauspielerei gedrängt, genauso wie mein Bruder nie zu dem gedrängt wurde, was er tat. Als ich zum Beispiel ein Kind war und Dinosaurier mochte, kaufte mir meine Mutter alles über Dinosaurier. Als ich älter wurde und das Schauspiel aufkam, war sie es, die mich anleitete: ‚Okay, willst du auf die Schauspielschule gehen? Möchtest du dem Nationalen Jugendtheater beitreten oder vielleicht diesen Kurs an der RADA machen?‘ Sie war immer da und hat mein junges Leben behutsam inszeniert, aber auf eine wirklich intelligente und einfühlsame Art und Weise. Sie ist eine fantastische Frau.“