Will Ferrell trat am Wochenende bei einer Studentenparty als DJ auf.

Der 56-jährige Schauspieler begeisterte Fans in der Vergangenheit bereits des Öfteren mit seinen skurrilen Überraschungsauftritten. Am vergangenen Samstag (7. Oktober) sorgte er jetzt bei einer Feier der Studentenverbindung Sigma Alpha Mu an der University of Southern California für großes Erstaunen. Vor einem Football-Spiel der Uni-Mannschaft gegen das Team der University of Arizona tauchte Ferrell nämlich plötzlich bei der Party der Studierenden auf, um hinter den Decks für die richtige Stimmung zu sorgen. Auf mehreren TikTok-Videos des Auftritts ist zu erkennen, dass der legendäre Komiker Songs wie ‚Eye of the Tiger‘ und Jay-Zs ‚N***** In Paris‘ auflegte, um die Football-Fans auf das Spiel einzustimmen. In den Clips trägt Ferrell seine Kopfhörer über einer umgedrehten Baseball-Mütze, während er mit den Partygästen zu den Hits tanzt.

Dass er ausgerechnet eine Feier an der University of Southern California besuchte, ist kein Zufall. Ferrell studierte vor seiner Karriere im Showgeschäft selbst an der Hochschule und machte dort 1990 seinen Abschluss in Sportberichterstattung. 2017 hielt er außerdem eine Rede vor der damaligen Abschlussklasse und 2018 finanzierte er das erste volle Stipendium für die Frauenfußballmannschaft der Uni.