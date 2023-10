Will Ferrell soll am Wochenende auf einer Stundentenparty als DJ Musik aufgelegt haben.

Der 56-jährige Schauspieler war in einem TikTok-Video, das am Samstag (7. Oktober) vor dem Footballspiel gegen die University of Arizona Wildcats gefilmt wurde, hinter den Decks einer Party der Sigma Alpha Mu-Bruderschaft der University of Southern California (USC) zu sehen.

In dem Clip feierte Will mit den Studenten, während er unter anderem die Songs 'Eye of the Tiger' von Survivor und auch 'N***** In Paris' von Jay-Z spielte, und mit Kopfhörern zu der Musik tanzte. Der 'Barbie'-Darsteller hatte im Jahr 1990 sein Studium an der USC mit einem Bachelor-Abschluss in Sportinformatik abgeschlossen und hatte zuvor auch die Eröffnungsrede vor dem Abschlussjahrgang des Jahres 2017 gehalten. 2018 finanzierte Ferrell das erste Vollstipendium für die Frauenfußballmannschaft. Und auch Wills ältester Sohn Magnus (19), den er mit seiner Ehefrau Viveca Paulin großzieht, studiert derzeit im zweiten Jahr an der Universität. Der 'Old School'-Schauspieler, der mit seiner Frau zudem die Kinder Mattias (16) und Axel (13) hat, erzählte zuvor, dass sein ältestes Kind seinen Sinn für Humor geerbt habe. Im Jahr 2018 enthüllte der Star gegenüber 'Parade': „Im letzten Jahr hat er sich für sein Jahrbuch-Foto die Brille eines anderen Kindes ausgeliehen. Er trägt sonst keine Brille. Da ist er mit diesem sehr ernsten Blick und mit der Brille. Magnus, das ist so subversiv und lustig. Voll und ganz mein Sinn für Humor."