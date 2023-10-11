警視庁によると、１１日午後３時３０分ごろ、清瀬市竹丘１丁目の公園で男子小学生への撮影の疑いが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、白髪交じり、小柄、赤色上衣、白色系自転車）
■実行者の言動や状況
・遊んでいた男児に声をかけ、スマートフォンを向けた。
・「こんにちは」
■現場付近の施設
・清瀬第三小学校、清瀬第七小学校、東久留米市立小山小学校、東久留米市立久留米中学校、久留米西高校など
警視庁によると、１１日午後３時３０分ごろ、清瀬市竹丘１丁目の公園で男子小学生への撮影の疑いが発生しました。（実行者の特徴：中年男性、白髪交じり、小柄、赤色上衣、白色系自転車）
■実行者の言動や状況
・遊んでいた男児に声をかけ、スマートフォンを向けた。
・「こんにちは」
■現場付近の施設
・清瀬第三小学校、清瀬第七小学校、東久留米市立小山小学校、東久留米市立久留米中学校、久留米西高校など
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