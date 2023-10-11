◇宇土市役所・宇土ライオンズクラブ（午前9時半～同11時半・午後0時45分～同4時）
◇玉名市JAたまな本所（午前9時半～正午）
◇同医療法人信和会樹心台（午後1時45分～同4時）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「心配です」
O型「心配です」
B型「安心です」
AB型「安心です」
＝10月5日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
◇宇土市役所・宇土ライオンズクラブ（午前9時半～同11時半・午後0時45分～同4時）
◇玉名市JAたまな本所（午前9時半～正午）
◇同医療法人信和会樹心台（午後1時45分～同4時）
◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）
【輸血用血液の在庫状況】
＜400ml献血＞
A型「心配です」
O型「心配です」
B型「安心です」
AB型「安心です」
＝10月5日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ
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