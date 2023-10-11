【13日の献血】宇土市役所など

Published
2023/10/12 05:00 (JST)

　◇宇土市役所・宇土ライオンズクラブ（午前9時半～同11時半・午後0時45分～同4時）

　◇玉名市JAたまな本所（午前9時半～正午）

　◇同医療法人信和会樹心台（午後1時45分～同4時）

　◇日赤プラザ献血ルーム（午前9時～正午・午後1時～同4時半）

　【輸血用血液の在庫状況】

　＜400ml献血＞

　A型「心配です」

　O型「心配です」

　B型「安心です」

　AB型「安心です」

　＝10月5日現在、熊本県赤十字血液センターまとめ

© 株式会社熊本日日新聞社

献血情報

熊本日日新聞

熊本日日新聞は熊本の地元紙です。ニュースやスポーツなど熊本の情報が満載。

関連記事