Kim Kardashian solidarisiert sich mit den Menschen in Israel und Palästina.

Der 42-jährige Reality-Star hat ein Statement zu den Angriffen der Hamas veröffentlicht, die verschiedenen Berichten zufolge bisher mehr als tausend Todesopfer forderten. In einem neuen Instagram-Beitrag schreibt Kim, dass sie die Menschen in Israel wissen lassen möchte, dass sie „nicht allein“ seien. „Eine Nachricht an all meine jüdischen Freunde und Angehörigen. Ich liebe euch. Ich unterstütze euch. Ich habe gehört, wie groß eure Angst in diesen Zeiten ist und ich will, dass ihr wisst, dass ihr nicht allein seid“, erklärt die vierfache Mutter in ihrem Post, „mein Herz zerbricht, wenn ich die Videos sehe, in denen Babys und Familien vor den Augen der ganzen Welt terrorisiert und ermordet werden. Wie kann ein Mensch mit Herz beim Anblick dieser schrecklichen Bilder, die wir nie wieder vergessen werden, nicht am Boden zerstört sein? Brutaler Terrorismus hat unschuldige Leben gefordert und sowohl auf israelischer als auch auf palästinensischer Seite leiden jetzt Zivilisten und bezahlen den höchsten Preis dafür.“

Kim schreibt weiter, dass sie als US-Amerikanerin mit armenischen Wurzeln „besonders sensibel“ auf die derzeitigen Nachrichten reagiere. „Als Armenierin bin ich besonders sensibel bei solchen Themen, denn seit Jahren spreche ich über den Genozid an den Armeniern […]“, richtet sie das Wort an ihre 364 Millionen Follower, „egal auf welcher Seite ihr steht oder wie ihr vom Horror der vergangenen Tage getriggert wurdet, in unseren Herzen sollte immer Platz für Mitgefühl mit den unschuldigen Opfern sein […].“