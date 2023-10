Kesha ist wieder Single, nachdem sie erstmals in ihrem Leben einen Korb bekam.

Die 36-jährige Sängerin wurde vor kurzem von ihrem unbekannten Partner abserviert und will sich deshalb jetzt in der Welt des Online-Datings auf die Suche nach der großen Liebe begeben. Auf X, ehemals Twitter, schrieb Kesha: „Man hat gerade das erste Mal in meinem Leben mit mir Schluss gemacht…in meinem LEBEN…könnt ihr euch das vorstellen? Wir sind alle sch***.“ Die Identität ihres Ex-Partners verriet die ‚Praying‘-Interpretin nicht, doch in einem aktuellen Interview thematisierte sie die Trennung erneut. Auf die Bitte, die Dating-Profile ihrer Fans zu bewerten, antwortete Kesha im Gespräch mit ‚Cosmopolitan‘: „Ich weiß nicht, warum man mich dafür fragt. Ich wurde gerade das erste Mal in meinem Leben abserviert. Kannst du dir das verdammt nochmal vorstellen? Ich habe gerade auf dem Weg hierher mein Profil fertiggestellt!“

Angesprochen auf die Eigenschaften ihres Traumpartners erwiderte sie: „Ich will eigentlich einen Sugar Daddy. Ich hatte noch nie einen. Es hört sich nach Spaß an. Ich weiß, das ist irgendwie antifeministisch von mir, aber ich will einen, also schreibt mir.“