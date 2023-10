The Libertines melden sich mit ihrem ersten neuen Album seit acht Jahren zurück.

Die Band von Pete Doherty und Carl Barat hat ihre neue Single 'Run Run Run' veröffentlicht und bestätigt, dass ihr neues Album mit dem Titel 'All Quiet On The Eastern Esplanade' am 8. März erscheinen wird.

Die Musiker planen zudem, ihr Comeback im Dezember mit einer Reihe intimer Shows in ihrem Hotel The Albion Rooms in Margate im englischen Kent zu feiern. Pete Doherty verriet in einem Gespräch über die Entstehung des Albums mit dem Produzenten Dimitri Tikovoï in den Albion Rooms der Band in Margate: „Wir sind überglücklich darüber, der Ball ist im Netz und ich freue mich so für die Jungs! Ich habe das Gefühl, dass wir als Band eine Art Zyklus abschlossen und ich diese Songs endlich zur Setlist hinzufügen kann, denn wir haben ein paar Knaller mit dabei. Jetzt haben wir das Hotel eröffnet und das Studio selbst genutzt und alles hat geklappt – weitere Libertines-Platten? Das hoffe ich!“ Woraufhin Carl hinzufügte: „Unsere erste Platte entstand aus Panik und dem Unglauben, dass wir tatsächlich in einem Studio sein durften; die zweite entstand aus komplettem Streit und Elend; die dritte aus Komplexität; und diese fühlt sich jetzt so an, als wären wir alle tatsächlich am selben Ort, mit der gleichen Geschwindigkeit, und dass wir wirklich miteinander verbunden sind.“ Das Album ist die erste Veröffentlichung der Band seit ihrem Album 'Anthems For Doomed Youth' von 2015.