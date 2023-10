Mick Jaggers Vater war dagegen, dass er Rocker wurde.

Der Rolling Stones-Frontmann gilt heute als Musik-Ikone. Als er jünger war, vermisste er allerdings die Unterstützung seines Vaters Basil Fanshawe ‚Joe' Jagger.

Gegenüber ‚The Times‘ verrät der 80-Jährige über seinen verstorbenen Vater: „Er war inspirierend, wenn es um körperliche Betätigung ging. Er war kein besonders strenger Vater, kein strenger Zuchtmeister oder so was, aber er hat mir beigebracht, wie wichtig Körperlichkeit ist. Was er nicht gemacht hat und was ihm tatsächlich gar nicht gefiel, war, dass ich in irgendeiner Weise in die Kunst involviert war."

Auf die Frage, ob sein Vater damit einverstanden war, dass er einer Rockband beitritt, erklärt der ‚(I Can't Get No) Satisfaction-Interpret: „Nein, das war er nicht. Er war eine akademische Person, ein Lehrer und ein Fitness-Enthusiast. Das heißt, er hat mir beigebracht, wie man akademisch ist, wie man Dinge lernt und wie man fit ist. Natürlich gab es einen anderen Teil in mir, der kreativ sein wollte, aber das war meine eigene Schuld. In der Schule, die ich besuchte, gab es Theater, Performance und Musik - aber nichts, woran ich teilgenommen hätte.“