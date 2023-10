Ed Sheeran und Shawn Mendes sind auf Jungkooks Debüt-Soloalbum zu hören.

Der BTS-Star enthüllte die Titelliste für 'Golden', wobei der 'Bad Habits'-Sänger als der Songwriter für das Lied 'Yes or No' aufgeführt wird, während der kanadische Musiker Shawn an 'Hate You' mitgearbeitet hat.

Zu den weiteren Features soll auch DJ Snake auf dem Track 'Please Don’t Change' und Major Lazer auf 'Closer to You' gehören. Jungkooks Fans hatten sich zuvor bereits die Debütsingle 'Seven' in Kollaboration mit Latto und '3D' in Zusammenarbeit mit Jack Harlow angehört. Zu den anderen Titeln gehören 'Somebody', 'Shot Glass of Tears' und auch 'Too Sad to Dance'. Der 26-jährige Jungkook sei maßgeblich an der Produktion der Platte beteiligt gewesen, wobei Big Hit Music in einem Statement verkündeten: „Weil das neue Album 'Golden' auf Jungkooks 'Golden Moment' beruht, hat Jungkook sein ganzes Herz und seine Seele in die Produktion hineingesteckt, einschließlich der persönlichen Auswahl aller Songs, die in das neue Album mit aufgenommen werden sollen.“ Unterdessen hatte Jungkook das 'Golden Live On Stage'-Event am 20. November in der Jangchung Arena in Seoul zur Unterstützung seines neuen Albums angekündigt, bei dem seine Fans weltweit per Livestream mit dabei sein können.