Bushido kündigt seine Abschiedstournee an.

Der Rapper kann auf eine erfolgreiche Karriere im Musikbusiness zurückblicken. Nachdem er in den vergangenen Jahren vor allen Dingen mit seinem Privatleben in die Schlagzeilen geriet, will Bushido sich ab jetzt wieder mehr auf die Musik konzentrieren. Für 2024 hat der ‚Mephisto‘-Interpret bereits ein neues Album angekündigt. Nach der Veröffentlichung der Platte will er zur Freude seiner Fans auch endlich wieder auf Tour gehen. Acht Jahre lang stand der 45-Jährige nicht auf der Bühne. Doch wie Bushido jetzt in einem neuen Instagram-Beitrag verrät, soll die kommende Konzertreise auch seine letzte werden. „Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Ich habe es immer geliebt, live für meine Fans zu spielen“, schreibt er in seinem Post, „diese Tour wird die letzte sein, für immer.“

Den Auftakt der Tournee wird der Deutschrap-Star im März 2024 in Berlin spielen. Unter dem Titel ‚König für immer!‘ folgen dann acht weitere Auftritte in anderen Städten. Innerhalb der Szene gilt Bushido als einer der erfolgreichsten Künstler Deutschlands. Auf seiner ‚König für immer!‘-Tour will er deshalb nicht nur seine neuen Tracks, sondern vor allen Dingen die bekanntesten Hits seiner bisherigen Alben zum Besten geben.