写真:三笘擁するブライトンはマンチェスター・シティと対戦する

10月21日から23日にかけて、プレミアリーグ第9節が行われる。中断期間明けの試合となり、代表選手を多く抱えるクラブは選手たちのコンディション調整が難しくなる。日本代表に参加した冨安健洋と遠藤航、参加しなかった三笘薫のパフォーマンスはどうか。



◉注目カード

■マンチェスター・シティ vs ブライトン

前節アーセナルに敗れたマンチェスター・シティはホームでブライトンと対戦する。インターナショナルブレイク突入前は公式戦4試合で1勝3敗と不振だったが、中断期間を経てどこまで立て直せるか。3試合出場停止だったロドリが復帰し、負傷離脱していたジョン・ストーンズが回復している点はプラス要素だが、多くの選手が代表活動に参加しており、コンディション面では不安がある。エースのアーリン・ハーランドが得点から遠ざかっている点も懸念要素だ。ブライトンの三笘薫は日本代表活動を辞退したこともあり、ケガがなければコンディションは万全のはずで、カイル・ウォーカーとのマッチアップは楽しみなポイント。ジョゼップ・グアルディオラ、ロベルト・デ・ゼルビという両指揮官の采配も注目だ。

■チェルシー vs アーセナル

注目度の高い“ビッグロンドン・ダービー”、今回はチェルシーのホームゲームとなる。リーグ戦でいまだ無敗のアーセナルに対し、チェルシーも公式戦3連勝中と不振から脱しつつあり、好勝負が期待できる。ただ、チェルシーではU-21イングランド代表の試合で右太ももを負傷したコール・パーマーのコンディションが気がかり。一方、アーセナルでは前節マンチェスター・シティ戦でブカヨ・サカが負傷。ブレイク期間中に回復できているかどうかが大きなポイントとなる。また、カイ・ハヴァーツにとっては古巣との対戦となるだけに、モチベーションは高いはず。日本代表の活動に参加していた冨安健洋の起用法も注目だ。

■リヴァプール vs エヴァートン

本拠地同士が600mほどしか離れていない両クラブによる“マージーサイド・ダービー”。リーグ戦の直近5試合ではリヴァプールが3勝1分け1敗と優勢で、リヴァプール4位、エヴァートン16位というチーム状況の差も勝敗に影響を与えそうだ。ただ、リヴァプールはアンドリュー・ロバートソンがスコットランド代表の試合で肩を負傷し、この試合への出場が厳しい状況に。一方、第7節トッテナム戦でヒザを負傷したコーディ・ガクポは復帰できる見込みとなっている。日本代表の活動に参加し、2試合に先発出場した遠藤航の出場はコンディション次第か。

■その他の見どころ

首位に立つトッテナムはフラムとのホームゲームに挑む。リーグ戦で無敗の快進撃を見せており、特にソン・フンミンは6ゴールと好調を維持している。最近は1点差で勝利する試合が多く、勝負強さを見せつけてはいるが、そろそろ快勝する試合も見たいところだ。マンチェスター・ユナイテッドはアウェーでシェフィールド・ユナイテッドと対戦する。多くのケガ人を抱える中、中盤の要であるカゼミーロもブラジル代表の試合で負傷したと伝えられている。前節は劇的な逆転勝利を飾ったが、その勢いを持続できるか。ニューカッスルはホームのクリスタルパレス戦。サンドロ・トナーリはサッカー賭博への関与の疑いでイタリア代表から離脱したが、クラブでのトレーニングには参加しており、試合にも出場はできる模様だ。

◉プレミアリーグ 第9節 試合日程

10月21日(土)

20:30 リヴァプール vs エヴァートン

23:00 ボーンマス vs ウルブス

23:00 ブレントフォード vs バーンリー

23:00 マンチェスター・シティ vs ブライトン

23:00 ニューカッスル vs クリスタルパレス

23:00 ノッティンガム・フォレスト vs ルートン・タウン

10月22日(日)

1:30 チェルシー vs アーセナル

4:00 シェフィールド・ユナイテッド vs マンチェスター・ユナイテッド

10月23日(月)

0:30 アストンヴィラ vs ウェストハム

10月24日(火)

4:00 トッテナム vs フラム

※時刻はすべて日本時間