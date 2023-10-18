兵庫県警によると、１７日午後０時４２分ごろ、神戸市中央区三宮町２丁目の店舗で女子高校生への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０〜５０歳、黒色Ｔシャツ、黒色ズボン）
■実行者の言動や状況
・しゃがみ、女子生徒らに下からスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪神・阪急］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］など
兵庫県警によると、１７日午後０時４２分ごろ、神戸市中央区三宮町２丁目の店舗で女子高校生への盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：男性、３０〜５０歳、黒色Ｔシャツ、黒色ズボン）
■実行者の言動や状況
・しゃがみ、女子生徒らに下からスマートフォンを向けた。
■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪神・阪急］、三ノ宮駅［ＪＲ］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］、旧居留地・大丸前駅［神戸市交通局］など
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