Martin Scorsese war verblüfft, dass er für ‘Departed - Unter Feinden’ den Oscar für die beste Regie erhielt.

Der legendäre Regisseur erklärte, der Film aus dem Jahr 2006 sei sein Abschied vom Big-Budget-Filmemachen gewesen und es habe ihn überrascht, dass er damit seinen bisher einzigen persönlichen Oscar-Triumph errungen habe. In einem Interview mit ‘The New Yorker’ sagte Scorsese: "Ich hatte [’Departed - Unter Feinden’] als Abschiedsfilm gemacht. Ich wollte aufhören und nur noch ein paar kleine Filme machen, ich weiß es nicht. Und es passierte einfach, dass es bei [’Departed - Unter Feinden‘] klick machte. Und es war sehr schwierig, ihn zu machen, aus vielen verschiedenen Gründen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber wir haben uns da rausgekämpft - da durch, sollte ich sagen. Durch sie hindurch, aus ihr heraus. Und als ich den Film schließlich auf die Leinwand brachte, gefiel er den Leuten.” Der 'Killers of the Flower Moon'-Regisseur fügte hinzu: "Ich will nicht sagen, dass ich es nicht gut oder schlecht fand. Ich hatte nur das Gefühl, dass wir etwas erreicht hatten. Ich wusste nicht, dass es so sein würde. Ich hatte keine Ahnung."

Der 80-jährige Filmemacher erklärte, dass er zögerte, [’Departed - Unter Feinden‘] - mit Leonardo DiCaprio, Matt Damon und Jack Nicholson in den Hauptrollen - nach den "sehr, sehr" hässlichen Vertriebsproblemen mit 'The Aviator' zu drehen, erklärte aber, dass das Drehbuch für den Krimi bei ihm Anklang fand. Der 'Casino'-Regisseur erinnerte sich: "Ich fand das Drehbuch von [’Departed - Unter Feinden‘], und ich mochte die Idee und sagte: 'Lass uns das einfach auf der Straße machen, lass uns etwas tun. Ich konnte [’Departed - Unter Feinden‘] ziemlich genau so machen, wie ich es wollte. Aber es war ein Kampf auf Leben und Tod.”