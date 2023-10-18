（兵庫）神戸市中央区北長狭通１丁目でスカート内盗撮の疑い　１０月１８日夕方

Published
2023/10/18 21:37 (JST)

兵庫県警によると、１８日午後５時２分ごろ、神戸市中央区北長狭通１丁目の駅で女子学生へのスカート内盗撮の疑いが発生しました。（実行者の特徴：年配男性、小柄、黒色系スーツ、マスク）

■実行者の言動や状況
・エスカレーターで、女子学生のスカート内に後ろから携帯電話を向けた。

■現場付近の施設
・神戸三宮駅［阪急・阪神］、三宮駅［神戸新交通・神戸市交通局］、三ノ宮駅［ＪＲ］、元町駅［ＪＲ・阪神］、三宮・花時計前駅［神戸市交通局］など

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