写真:代表戦ではカナダ代表を相手に得点を決めた古橋

スコティッシュ・プレミアシップは10月21日から22日にかけて第9節の6試合が行われる。ハーツ vs セルティックは日本人対決実現に期待がかかり、日本代表の試合でゴールを決めた古橋亨梧がリーグ戦でも得点を奪えるかが注目だ。レンジャーズは正式な新監督が決まり、巻き返しの一戦となる。



◉注目カード

■ハーツ vs セルティック

小田裕太郎、田川亨介が所属するハーツと古橋亨梧、前田大然、旗手怜央、岩田智輝、小林友希が所属するセルティックの対戦。4位と首位の上位対決となる。ハーツの2人はインターナショナルマッチウィークの中断前はケガの影響で試合に絡めていなかったが、中断期間中に回復していればこの試合での日本人対決が実現する可能性は高い。セルティックでは古橋と旗手が日本代表の活動に参加し、それぞれ活躍している。古橋はリーグ戦では3試合連続ノーゴールとなっているだけに、そろそろ得点がほしいところだ。

■レンジャーズ vs ハイバーニアン

レンジャーズは10月上旬、成績不振の影響でマイケルビール前監督を解任し、現役選手のスティーヴン・デイヴィス暫定監督を経て10月15日にフィリップ・クレマン新監督が就任。このハイバーニアン戦は新体制での初戦となる。現時点では2位だが首位セルティックとは7ポイント離されており、これ以上、引き離されるわけにはいかない。準備期間は1週間弱しかないが、今後の巻き返しとなるような内容と結果が求められる。



◉スコティッシュ・プレミアシップ 第9節 試合日程

10月21日(土)

23:00 キルマーノック vs リヴィングストン

23:00 レンジャーズ vs ハイバーニアン

23:00 セント・ジョンストン vs マザーウェル

23:00 ロス・カウンティvs セント・ミレン

10月8日(日)

2:00 アバディーン vs ダンディー

22:15 ハーツ vs セルティック

※時刻はすべて日本時間