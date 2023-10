Troye Sivan sprach darüber, dass Janet Jacksons Song 'Together Again' „die Richtung“ seiner Musik „verändert“ habe.

Der 'Rush'-Musiker verriet, dass die Songs auf seinem neuen Album 'Something to Give Each Other' Gefühle von Wärme und Freude ausstrahlen, genauso wie der Hit seines Idols aus dem Jahr 1977.

In einem Interview gegenüber dem 'Billboard'-Podcast 'Pop Shop' erzählte der Sänger: „Ich spreche ziemlich viel über Janet Jackson, weil sie mir so wichtig ist, aber ich habe ihren Hollywood Bowl-Auftritt sehr früh gesehen. Und das hat mich direkt in die Zeit zurückversetzt, in der ich war, egal wie alt ich war, ich war wahrscheinlich sieben Jahre alt … als ich 'Together Again' zum ersten Mal gehört habe. Und diese Melodie und diese Akkorde und die Wärme, die in dem Lied stecken, veränderten buchstäblich den Verlauf meines Lebens. Den Verlauf meines Lebens als Musiker und insbesondere als Songwriter. Und das ist etwas, wonach ich [auf dem neuen Album] wirklich strebte. Ich wollte etwas Warmes kreieren.“ Der 28-jährige Hitmacher fügte hinzu, dass er sein Team dazu drängen musste, zuzustimmen, das Musikvideo „seiner Träume“ für seine Lead-Single 'Rush' zu drehen, nachdem ihm mitgeteilt wurde, dass das Format des Musikvideos heutzutage „tot“ sei.