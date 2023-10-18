午前 阿蘇市黒川（国道57号）＝歩行者妨害
午後 玉名市高瀬（県道）＝携帯・ベルト
午後 小国町宮原（国道387号）＝交差点違反、携帯・ベルト
午後 八代市千丁町新牟田（県道）＝携帯・ベルト
午後 芦北町白木（県道）＝速度
＝13日、熊本県警発表
※「交差点違反」は信号無視や一時不停止、歩行者妨害など交差点での違反の総称。「携帯」は携帯電話。「ベルト」はシートベルト。日時・場所が変更されることもあります。
午前 阿蘇市黒川（国道57号）＝歩行者妨害
午後 玉名市高瀬（県道）＝携帯・ベルト
午後 小国町宮原（国道387号）＝交差点違反、携帯・ベルト
午後 八代市千丁町新牟田（県道）＝携帯・ベルト
午後 芦北町白木（県道）＝速度
＝13日、熊本県警発表
※「交差点違反」は信号無視や一時不停止、歩行者妨害など交差点での違反の総称。「携帯」は携帯電話。「ベルト」はシートベルト。日時・場所が変更されることもあります。
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