【19日の交通取り締まり情報】

Published
2023/10/19 05:00 (JST)

午前　阿蘇市黒川（国道57号）＝歩行者妨害

午後　玉名市高瀬（県道）＝携帯・ベルト

午後　小国町宮原（国道387号）＝交差点違反、携帯・ベルト

午後　八代市千丁町新牟田（県道）＝携帯・ベルト

午後　芦北町白木（県道）＝速度

＝13日、熊本県警発表

※「交差点違反」は信号無視や一時不停止、歩行者妨害など交差点での違反の総称。「携帯」は携帯電話。「ベルト」はシートベルト。日時・場所が変更されることもあります。

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