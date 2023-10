Leigh-Anne Pinnock hat Spekulationen entfacht, dass ihr Mann Andre Gray sie betrogen hat.

Die ehemalige Little Mix-Sängerin gab dem Fußball-Profi im Juni das Jawort, nachdem sie im August 2021 bereits Eltern von Zwillingen geworden waren. Allerdings scheint das Paar im Laufe seiner Beziehung einige Probleme erlebt zu haben.

Im Interview mit dem ‚Glamour‘-Magazin deutet die Musikerin überraschend deutlich an, dass ihr Partner bereits untreu war. „Ich glaube, die Leute denken oft, wenn in einer Beziehung etwas Schlimmes passiert - wenn man betrogen wird oder was auch immer - dann ist es automatisch vorbei. Das ist auch gut so, aber in meinem Fall habe ich mich entschieden, daran zu arbeiten, und ich bin so froh, dass ich das getan habe“, enthüllt die Britin.

Leigh-Anne machte Andres Arbeitsumfeld für seinen Fehltritt verantwortlich. „Leider denke ich, dass ein großer Teil davon sein Umfeld und das damit verbundene Klischee war. In meinem Fall fand ich, dass es ziemlich wahr ist. Aber ich habe ihn wachsen sehen und wir sind so weit gekommen“, fügt die 32-Jährige hinzu. Sie habe es nie bereut, ihrem Mann verziehen zu haben: „Wenn man weiß, dass man etwas Besonderes hat, will man dafür kämpfen. Wenn es nicht klappt, dann klappt es eben nicht, aber wenn es klappt, mein Gott, ist das ein tolles Gefühl."