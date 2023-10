Kylie Minogue hat verkündet, dass sie hofft, während ihrer Shows in Las Vegas an einem neuen Album „arbeiten“ zu können.

Die 'Padam, Padam'-Musikerin, die im September ihr 16. Studioalbum 'Tension' herausbrachte, lässt sich trotz ihrer 'More than Just A Residency'-Künstlerresidenz im The Venetian nicht davon abhalten, nach der Veröffentlichung von 'Disco' aus dem Jahr 2020 neue Musik zu machen, weil sie „mehr entdecken“ möchte.

Die 55-jährige Popsängerin, die im kommenden Monat mit ihrer Künstlerresidenz anfangen wird, erzählte in einem Gespräch gegenüber dem 'Billboard Pop Shop'-Podcast: „Was ich darüber denke und wie ich meine Haupt-Co-Autoren finde, ist, dass wir etwas entwickelt haben, das ich gut finde. Ich würde gerne mehr entdecken. Ich glaube nicht, dass ich so schnell sein werde, aber ich denke, dass ich (in Vegas) damit anfangen werde, daran zu arbeiten.“ Die Sängerin, die für ihre neue Musik mit Künstlern wie Richard „Biff“ Stannard, Duck Blackwell und Jackson Foote zusammengearbeitet hat, sprach zudem darüber, wie sie auf unterschiedliche Weise mit verschiedenen Menschen kollaboriert. „Ich sende ihnen dann einfach eine Nachricht: ,Eingehend, erwarten Sie bla, bla, bla, wandeln Sie es in Magie um, wenn sie nicht vorhanden ist'", so der Star weiter.