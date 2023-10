Dolly Parton wird ihren Fans die Möglichkeit geben, als die Ersten ihr neues 'ROCKSTAR'-Album in den Kinos weltweit hören zu können.

Die 'ROCKSTAR: The Global First Listen Event'-Veranstaltung soll am 15. November in den Kinos erscheinen (mit ausgewählten Zugaben am 16. November).

Außerdem werden die Fans dabei „Auszüge“ aus dem mit Stars besetzten neuen Rockalbum der Country-Musiklegende zu hören bekommen, außerdem eine nie zuvor gesehene Performance des 'Circle Of Love'-Weihnachtssongs des Stars „und eine seltene Aufführung ihres Hits '9 to 5'. Zudem wird ein exklusives Interview mit der 'Jolene'-Künstlerin angeboten werden. Dolly erklärte in einem Statement: „Ich freue mich darüber, dass meine Fans auf der ganzen Welt zusammenkommen und sie als Erste einen ersten Blick auf mein 'Rockstar'-Album werfen können. Ich bin so stolz auf diese Musik und fühle mich geehrt über all die wunderbaren Künstler, die sich mir anschlossen. Ich kann es kaum erwarten, dass sich die Leute es anhören!“ Die 77-jährige Musikerin wird den Erlös aus dem Ticketverkauf an die gemeinnützige Wohltätigkeitsorganisation Music Will und an ihre globalen Partnerorganisationen spenden, die sich für die wichtige Bedeutung der musikalischen Bildung für Jugendliche einsetzen.