Hailey Bieber kann nicht fassen, dass bei ‚Sex and the City’ ständig nackte Brüste zu sehen sind.

Das 26-jährige Model hat die Kultsendung aus den Neunzigern erst vor kurzem für sich entdeckt. Während ihres abendlichen Binge-Watchings musste Hailey derweil feststellen, dass die TV-Show freizügiger ist, als sie erwartet hätte. Im Interview mit ‚GQ Hype‘ kommentierte die Ehefrau von Justin Bieber die Nacktauftritte der Hauptdarstellerinnen mit den Worten: „Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schlüpfrig ist. Andauernd hängen irgendwelche Titten raus.“ Trotz der unerwarteten Überraschungen kann sich Hailey laut eigener Aussage mit allen vier Hauptcharakteren identifizieren. Sie erzählt weiter: „Ich finde mich in allen von ihnen aus verschiedenen Gründen wieder. Manchmal denke ich, dass Charlottes blauäugige Naivität mich an mich selbst in jungen Jahren erinnert.“

Mit Protagonistin Carrie, gespielt von Sarah Jessica Parker, teilt Hailey das Durchhaltevermögen und selbstverständlich auch die Liebe zu extravaganter Mode. An Samantha bewundert der Star dagegen, dass sie sich nicht um die Meinung anderer Menschen schere. Über Miranda sagt Hailey im Interview: „Ich finde, sie ist irgendwie das Superhirn und die Analytikerin in jeder Situation. Ich analysiere auch gerne, damit kann ich mich also identifizieren.“