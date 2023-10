Lady Gaga überraschte Fans in Las Vegas bei einem U2-Konzert.

Die 37-jährige Popikone schien am Mittwochabend (25. Oktober) Lust auf ein spontanes Duett zu haben, als sie in der Casinometropole unerwartet die Show ‚U2:UV Achtung Baby Live At Sphere‘ kaperte. Bereits Wochen zuvor hatte Gaga das Konzert der irischen Band gemeinsam mit ihrem Partner Michael Polansky besucht. Der Auftritt schien sie so sehr begeistert zu haben, dass sie zurückkehrte, um selbst mit den Rockern zu performen. An der Seite der U2-Mitglieder Bono und The Edge gab Gaga den Megahit ‚Shallow‘ aus ihrem 2018 veröffentlichten Film ‚A Star is Born‘ zum Besten. Für die Popikone war es nicht das erste Duett mit Bono. 2015 standen die zwei Megastars während der U2-Tournee ‚iNNOCENCE + eXPERIENCE‘ gemeinsam im legendären Madison Square Garden auf der Bühne, um den Song ‚Ordinary Love‘ zu singen.

Nur wenige Tage vor ihrem Überraschungsauftritt in Las Vegas hatte Gaga bereits die Bühne der Rolling Stones in New York gekapert. Zusammen mit der britischen Rockband performte sie die neue Stones-Single ‚Sweet Sounds Of Heaven‘.