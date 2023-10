David Fincher ist froh darüber, dass seine Fortsetzung von ‚World War Z‘ nie zustande kam.

Der Filmemacher hatte lange Zeit vor, einen zweiten Teil für Marc Fosters Zombiefilm zu produzieren. Heute ist Fincher jedoch erleichtert darüber, dass die Fortsetzung letztendlich nie gedreht wurde. Grund dafür ist, dass die Handlung seines Drehbuchs der des dystopischen Thrillers ‚The Last of Us‘ ziemlich ähnlich war. Im interview mit ‚GQ‘ erklärt der Star-Regisseur: „Naja, es war irgendwie genauso wie ‚The Last of Us‘. Ich bin froh, dass wir nicht gemacht haben, was wir vorhatten, denn ‚The Last of Us‘ hat viel mehr Möglichkeiten, um dieselben Dinge zu ergründen.“

Im Original wurde ‚World War Z‘ von Max Brooks’ gleichnamigem Roman aus dem Jahr 2006 inspiriert. Die Hauptrolle des UN-Mitarbeiters, der die Welt bereist, um eine riesige Zombie-Invasion zu stoppen, wurde im Film von Brad Pitt übernommen. Der von ‚Paramount Pictures‘ produzierte Streifen feierte 2013 seine Premiere und brachte stolze 540 Millionen US-Dollar (umgerechnet ca. 512 Millionen Euro) an den Kinokassen ein. Hätte Pitt seine Rolle in der geplanten Fortsetzung erneut gespielt, wäre es bereits die dritte Zusammenarbeit zwischen ihm und Fincher gewesen. Die beiden arbeiteten in der Vergangenheit gemeinsam an ‚Fight Club’ und ‚Der seltsame Fall des Benjamin Button‘.