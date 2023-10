Meg Ryan ist nicht wirklich für Ruhm gemacht.

Die ‘Schlaflos in Seattle’-Darstellerin glaubt, dass sie in ihrem Leben "glücklicher" gewesen wäre, wenn sie nicht in der Öffentlichkeit gestanden hätte. Obwohl sie sich in all den Jahren an die Aufmerksamkeit gewöhnt hat, die ihr durch ihren Erfolg auf der Leinwand zuteil wird, findet sie die Art und Weise, wie sich die Leute um sie herum verhalten, “bizarr".

Sie sagte dem ‘People’-Magazin: "Ich bin eigentlich niemand, der sich vorgenommen hat, eine berühmte Person zu sein. Ich glaube, ich habe mir vorgestellt, dass ich als jemand im Publikum glücklicher gewesen wäre. Aber das hat mich in eine Situation gebracht, in der ich mich mit der Aufmerksamkeit anfreunden musste. Es ist ein Privileg. Und es gibt auch ein paar wirklich seltsame Dinge, wenn Leute denken, sie könnten über dich reden oder schreiben, und zwar auf eine Art und Weise, mit der du überhaupt nichts anfangen kannst.” Sie fügte hinzu: "Und ich sehe, dass das Auswirkungen auf die Menschen um mich herum hat. Menschen, die dir nahe stehen, werden nach dir gefragt. Es ist so bizarr. Aber ich werde nicht nach ihnen gefragt. Wenn man einen Sinn darin sehen will, wird es eine Weile dauern."

Die 61-jährige Darstellerin nahm sich nach ihrem Regiedebüt 'Ithaca' im Jahr 2015 eine "riesige Auszeit" von Hollywood und führt seither ein ruhigeres Leben in Kalifornien. "Ich habe Ruhm, der mich verfolgt, aber er kommt in Wellen. Meistens sind es nur Leute, die lächeln und mir Hallo sagen. Ich habe so unglaublich viele verschiedene Menschen in meinem Leben und Freunde, und ich mag einfach die Abwechslung”, so Ryan.

Aktuell steht die Blondine wieder mehr im Licht der Öffentlichkeit - dank ihres neuesten Projekts ‘What Happens Later’.