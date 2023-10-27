栃木県警によると、２６日午後８時１５分ごろ、宇都宮市南一の沢町の路上で男性による下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：５０代後半位、肩までの茶髪、小柄、ピンク色カーディガン、レーススカート）
■実行者の言動や状況
・下半身を出しているのが目撃された。
■現場付近の施設
・桜小学校、作新学院小学部、宇都宮女子高校、文星芸術大学附属中学校・高校、宇都宮短期大学附属中学校・高校睦町キャンパスなど
栃木県警によると、２６日午後８時１５分ごろ、宇都宮市南一の沢町の路上で男性による下半身露出が発生しました。（実行者の特徴：５０代後半位、肩までの茶髪、小柄、ピンク色カーディガン、レーススカート）
■実行者の言動や状況
・下半身を出しているのが目撃された。
■現場付近の施設
・桜小学校、作新学院小学部、宇都宮女子高校、文星芸術大学附属中学校・高校、宇都宮短期大学附属中学校・高校睦町キャンパスなど
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