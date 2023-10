Barry Manilow kommt mit nur vier Stunden Schlaf pro Nacht aus.

Der ‚Mandy‘-Interpret sprüht auch mit 80 Jahren nur so vor Energie. Diesen Umstand erklärt er sich damit, dass er aus New York kommt, wo der Lebensstil so schnelllebig ist. Wie er gegenüber dem ‚Parade‘-Magazin verrät, habe er noch nie viel Schlaf gebraucht. „Ich schlafe nie. Ich schlafe vier Stunden pro Nacht. Das ist alles, was ich brauche. Das ist schon seit Jahren so“, enthüllt der Star.

Jeder, der aus der US-Metropole komme, könne das nachvollziehen. „Wenn man in New York anfängt, ist man immer ein New Yorker. Ich habe einfach eine Menge Energie; ich rede schnell, ich denke schnell. Vielleicht liegt es daran, dass die New Yorker immer in Bewegung sind und sich darum bemühen, einen Platz in der U-Bahn zu bekommen oder so“, scherzt Barry.

Trotz seiner großen Energie hat der ‚Copacabana‘-Sänger im Laufe der Jahre zahlreiche gesundheitliche Probleme überwunden, darunter eine Lungenentzündung, einen Tumor im Mund, Herzprobleme und eine Hüftoperation. Der Zeitung ‚Daily Mirror‘ sagte er 2019: „Mir geht es gut, ich warte nur darauf, dass der andere Schuh runterfällt. Ich bin sehr alt, ich sollte nicht in der Lage sein, das zu tun. Ihr habt gesehen, wie ich die Treppe auf der Bühne hochgegangen bin - es sind 14 Stufen hoch und 14 runter, man könnte meinen, ich müsste in einem Rollstuhl sitzen oder so."