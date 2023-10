Maggie Wheeler, Morgan Fairchild und Rumer Willis gehören zu den Stars, die dem verstorbenen Matthew Perry die letzte Ehre erwiesen haben.

Der ehemalige ‚Friends‘-Darsteller ist US-Medienberichten zufolge am Samstag (28. Oktober) im Alter von 54 Jahren zu Hause gestorben. Der Schauspieler sei leblos in seiner Badewanne aufgefunden worden. Anzeichen für ein Verbrechen gebe es keine, berichtete unter anderem das Promi-Portal ‚TMZ‘.

In den sozialen Medien haben mittlerweile viele Stars Tribute an Perry, der vor allem für seine Rolle des Chandler Bing bekannt war, veröffentlicht. Maggie Wheeler spielte Chandlers On-Off-Freundin Janice Hosenstein in ‚Friends‘ und teilte ein Foto der beiden auf Instagram. „Was für ein Verlust. Die Welt wird dich vermissen Mathew Perry“, schrieb sie. „Die Freude, die du so vielen in deinem viel zu kurzen Leben gebracht hast, wird weiterleben. Ich fühle mich so sehr gesegnet durch jeden kreativen Moment, den wir geteilt haben."

Morgan Fairchild wiederum kennen ‚Friends‘-Fans als Chandlers Mutter. „Ich bin untröstlich über den frühen Tod meines ‚Sohnes' Matthew Perry“, schrieb die Schauspielerin auf X. „Der Verlust eines so brillanten jungen Schauspielers ist ein Schock. Ich sende Liebe und Beileid an seine Freunde und Familie, besonders an seinen Vater, John Bennett Perry, mit dem ich bei Flamingo Road und Falcon Crest zusammengearbeitet habe.“

Auch Rumer Willis erinnerte sich an Perry. „Als ich ein Kind war und am Set war, während er und mein Vater [Bruce Willis] ‚Keine halben Sachen‘ und ‚Keine halben Sachen 2‘ drehten, war er so nett und lustig und süß zu meinen Schwestern und mir“, schrieb sie in ihrer Instagram-Story. „Ich denke, dass seine körperliche Komik und dieser Film mich immer noch zum Lachen bringen. Ich weiß, dass er viele Herausforderungen in seinem Leben hatte und den Menschen mit seiner Komik viel Freude brachte. Ich hoffe, er kann in Frieden ruhen."