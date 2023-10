Florence Pugh wurde von Angstzuständen heimgesucht, nachdem sie berühmt wurde.

Die 27-jährige Schauspielerin verriet, dass sich ihr Leben nach der Veröffentlichung ihres Films ‘Little Women' 2019 veränderte und sie mit ihrer psychischen Gesundheit kämpfte, als sie während der COVID-19-Pandemie zu Hause festsaß.

In einem ‘Vogue’-Interview erklärte sie: "Ich glaube nicht, dass ich wirklich berühmt bin. Aber ich glaube, das hat sich für mich nach 'Little Women' geändert, und dann ging es direkt in die Pandemie hinein, und ich hatte lähmende Ängste, und ich hatte vorher nie irgendwelche Ängste. Ich wusste eigentlich gar nicht, was es war. Ich dachte nur: 'Sind das nicht nur die Nerven?'" Sie fügte hinzu: "Das war der Moment, in dem ich einen Unterschied in mir erkannte. Ich war wie: 'Oh, das hat sich geändert. Ich weiß, dass die Leute jetzt wissen, dass ich hier bin'."

Die ‘Oppenheimer'-Darstellerin hat jedoch einen Weg gefunden, um mit der Angst umzugehen, die mit dem Berühmtsein einhergeht. "Wenn du herumläufst, wie ein Idiot aussiehst und dich wie ein Idiot fühlst, und in die Öffentlichkeit gehst, wirst du es spüren, weil die Leute dich anstarren werden. Aber wenn du einfach der normale Mensch bist, der du bist, und an normale Orte gehst ... und mit deinem Leben weitermachst, dann fühlst du dich nicht dem Untergang geweiht. Das bin ich an einem guten Tag", so Florence weiter.

Berichten zufolge hat sich Pugh nach einem Jahr Beziehung von ihrem Freund Charlie Gooch getrennt, da die beiden zu volle Terminkalender hatten.