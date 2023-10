Kevin Federlines einstige Verlobte übt Kritik an Britney Spears.

Shar Jackson war zeitweise mit dem Ex-Mann der Popikone verlobt. Aus einer früheren Beziehung hatte sie bereits zwei Kinder, mit Federline sollten dann zwei weitere folgen. Während Jacksons zweiter Schwangerschaft begannen der Background-Tänzer und die ‚Toxic‘-Interpretin eine Beziehung, was Jackson noch vor der Geburt des Babys zur alleinerziehenden Mutter machte. In ihren gerade erschienenen Memoiren ‚The Woman in Me‘ behauptet Britney, dass sie nichts von der Schwangerschaft wusste, als sie sich auf ihren späteren Ehemann einließ. In einem Interview mit der ‚Daily Mail‘ erklärte Shar jetzt, dass Britneys Aussagen nicht der Wahrheit entsprächen. „Als Kevin Britney traf hatten wir drei Kinder und ein weiteres war unterwegs. Wir wohnten in einem Haus mit sechs Schlafzimmern in Orange County, Kalifornien. Eines Tages, als ich gerade mit schlimmer Morgenübelkeit zu kämpfen hatte, sprach Kevin für einen Coca-Cola-Werbespot oder sowas in L.A. vor. Dann hörte ich drei Tage lang nichts von ihm.“

Später fand Jackson heraus, dass Britney und Kevin sich am Tag seines Verschwindens kennengelernt hatten. In ihrer Autobiografie schrieb Britney, dass sie angeblich bis lange nach der Geburt nichts von Federlines Familie wusste. Ihre einstige Nebenbuhlerin hält das derweil für eine Lüge. Sie behauptet, dass der Megastar sogar vor dem Krankenhaus wartete, als sie mit Kevin an ihrer Seite ihr viertes Kind zur Welt brachte.