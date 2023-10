Morgan Fairchild lobt den verstorbenen Matthew Perry dafür, dass er so offen über seine Suchtprobleme gesprochen hat.

Die 73-jährige Schauspielerin war in ‚Friends‘ als Mutter von Perrys Charakter Chandler Bing zu sehen. Umso mehr bestürzte sie die Nachricht seines Todes. Der Star war am Samstag (28. Oktober) im Alter von 54 Jahren zu Hause gestorben. Am Montag (30. Oktober) zollte Fairchild ihrem früheren Kollegen in der Sendung ‚CNN This Morning‘ Tribut. Sie bewundere Perrys Ehrlichkeit in seinen Memoiren ‚Friends, Lovers and the Big Terrible Thing‘ und seine Hoffnung, anderen helfen zu können, die ähnliche Kämpfe durchmachen.

„Ich denke, eines der mutigsten Dinge, die er in seiner Karriere und in seinem Leben getan hat, war es, an die Öffentlichkeit zu gehen, dieses Buch zu schreiben, anderen Menschen die Hand zu reichen und zu versuchen, anderen Menschen zu helfen“, erklärte Fairchild. „Und das war eines der liebenswertesten Dinge an ihm. Ich fand es furchtbar mutig von ihm, dass er das als Teil seines Vermächtnisses als Mensch wollte.“ Die US-Amerikanerin fügte hinzu: „Er war ehrlich darüber, was er in seinem Leben durchmachte, denn dafür sind wir alle hier - um uns gegenseitig zu helfen. Und das hat er in großem Stil getan."

Morgan erinnerte sich an Perry als „warmherzigen", „wundervollen", „lustigen" und „kreativen" Menschen. Viele ‚Friends'-Zuschauer hätten sich bei ihr gemeldet, um ihr ihr Beileid auszusprechen. „Wir sind alle zusammen aufgewachsen. Die Zuschauer sind mit Matt als ihrem besten Freund aufgewachsen, der Person, die sie sein wollten, der Person, die sie treffen wollten, die sie kennenlernen wollten“, schilderte sie.