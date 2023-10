BTSのジョングク(26)が、デヴィッド・ゲッタのリミックスによる、ラトーとの大ヒットソロシングル『Seven』をリリースした。フランス出身のDJデヴィッドが、軽快なビートを低音の効いたリミックスに加えている。また、DJ兼プロデューサーのMK(マーク・キンチェン)は、ジャック・ハーロウとの『3D』を、ハウス・バージョンにリミックス、両リミックス共に現在リリースされている。

一方で、エド・シーランとショーン・メンデスがジョングクのソロデビュー・アルバム『GOLDEN』に参加したことが最近明らかになっていた。

ジョングクが公開した同アルバムのトラックリストには、エドが『Yes or No』のソングライターとして、ショーンが『Hate You』に名を連ねている。フィーチャリングではDJスネイクが『Please Don’t Change』、メジャー・レイザーが『Closer to You』で参加、他にも『Somebody』『Shot Glass of Tears』『Too Sad to Dance』といった曲が収録されている。

レコードのプロデュースに大きく関わっているジョングクだが、待望の同アルバムについて、ビッグ・ヒット・ミュージックはこう伝えている。「ニューアルバム『Golden』はジョングクのゴールデンな時間を基に作られています。本人がニューアルバムに入れる全曲を選択、彼の心と魂が作品に詰まっています」

同アルバムに合わせ、11月20日にはソウルの奨忠アリーナでフルコンサート「ゴールデン・ライブ・オン・ステージ」が開催、世界中に配信予定となっている。ニューヨークのグローバル・シチズン・フェスティバルなどで既にソロパフォーマンスを披露しているジョングクだが、フルのソロコンサートは今回が初となる。