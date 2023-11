Sir Ringo Starr sagt, dass der neue Beatles-Song ‚Now and Then‘ dem verstorbenen John Lennon „am nächsten kommt“.

Der 83-jährige Schlagzeuger wurde sehr emotional, als er mit Sir Paul McCartney – dem einzigen anderen überlebenden Mitglied der legendären Band – an ihrem neuen, von künstlicher Intelligenz unterstützten Song arbeitete. Der Track ist ein Demo, das Lennon – der im Dezember 1980 im Alter von nur 40 Jahren getötet wurde – im Zuge der Auflösung der Beatles aufgenommen hat. Es beinhaltet seine Stimme und ihn beim Klavierspielen in seiner Wohnung im Dakota-Gebäude in New York.

Ringo und Paul (81) verwendeten die gleiche Technologie, um Lennons Stimme zu isolieren und zu verbessern, die auch in Peter Jacksons Dokumentarfilm ‚The Beatles: Get Back‘ verwendet wurde, um den Ton zu verbessern. Im Gespräch mit dem ‚Radio Times‘-Magazin sagte Ringo: „Er rief mich an und sagte, dass er gerne an ‚Now and Then‘ arbeiten würde: ‚Was denkst du?‘ Ich fand es großartig. Also legte er den Bass auf und schickte mir die Dateien. Ich habe das Schlagzeug aufgesetzt. Näher werden wir wohl nie darankommen, ihn [John] wieder im Raum zu haben, also war es für uns alle sehr emotional. Es war, als wäre John da gewesen.“

Das Demo war ursprünglich 1994 von Johns Witwe Yoko Ono (90) an Paul geschickt worden, als die Mitglieder der Beatles beschlossen, neue Songs für das ‚Anthology‘-Projekt zu schreiben, das aus einer dreiteiligen Fernsehdokumentationsserie und einem dreibändigen Set von Doppelalben bestand. Diese 90er-Jahre-Sessions brachten die neuen Songs ‚Free As A Bird‘ und ‚Real Love‘ hervor. ‚Now and Then‘ enthält auch Gitarrenparts, die das verstorbene Mitglied George Harrison – der im November 2001 im Alter von 58 Jahren an Lungenkrebs starb – während der ‚Anthology‘-Sessions aufgenommen hat.