Matthew Perry war vor seinem Tod bereit für einen „zweiten Akt" in seiner Karriere.

Der ‚Friends‘-Star starb am Samstag (28. Oktober) im Alter von nur 54 Jahren. Seine Freundin Athenna Crosby - die am Tag davor mit dem Schauspieler beim Mittagessen fotografiert wurde – enthüllt nun, dass Perry viele Zukunftspläne hatte.

„Es ging ihm großartig“, packt sie gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ aus. „Er ist ein sehr lustiger Mensch, so wie ihn die meisten Leute kennen. Er ist albern, er ist witzig. Er hat die ganze Zeit Witze gerissen. Er sprach mit mir über einige der kommenden Projekte, an denen er arbeiten möchte. Er war sehr optimistisch, was die Zukunft anging. Er sprach davon, dass das Interesse der Öffentlichkeit an ihm in letzter Zeit wieder gestiegen ist und dass er hofft, dies für einen zweiten Akt in seiner Karriere nutzen zu können. Er war total glücklich. Das ist also die Person, mit der ich gesprochen habe."

In seinen 2022 erschienenen Memoiren ‚Friends, Lovers and the Big Terrible Thing' sprach der Seriendarsteller offen über seine Suchtprobleme. Wie Crosby verrät, hoffte Perry auf eine Verfilmung seiner Autobiografie. „Er sagte, er wolle einen Film über sein Leben machen“, erzählt sie. Der Schauspieler habe seinen ehemaligen ‚17 Again‘-Co-Star Zac Efron fragen wollen, ob er ihn darin spielen wolle. „Er freute sich einfach darauf, mehr über seine Geschichte und seine Genesung von der Sucht zu erzählen und sich wirklich für diese Sache einzusetzen, um mehr Menschen zu helfen“, schildert sie.