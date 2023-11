Olivia Rodrigo wird zusammen mit Sheryl Crow bei der Verleihung der Rock and Roll Hall of Fame singen.

Bereits im letzten Jahr trat die Popsängerin bei dem Musikevent in New York auf. Am Freitag (3. November) wird die 20-Jährige erneut performen. John Sykes, Vorsitzender der Rock and Roll Hall of Fame Foundation, sagte der Zeitung ‚New York Times‘: „Olivia Rodrigo kommt dieses Jahr rein. Letztes Jahr stand sie auf und sang ‚You're So Vain' von Carly Simon. Dieses Jahr wird sie mit Sheryl Crow spielen. Es ist diese gegenseitige Bewunderung, die die Vergangenheit mit der Gegenwart verbindet."

Bisher ist nicht bekannt, welchen Song die beiden im Duett singen werden. Zu den diesjährigen Preisträgern gehören Kate Bush, George Michael, Missy Eliott, Willie Nelson und Rage Against The Machine. Die Zeremonie findet im New Yorker Barclays Center statt.

Am selben Tag gibt es für alle Fans von Olivia Rodrigo ein weiteres Highlight: Ihr neuer Song ‚Can’t Catch Me Now‘ wird veröffentlicht. Den Track nahm sie für den neuen ‚Die Tribute von Panem‘-Film auf. Auf Instagram schrieb die ‚Good 4 U'-Hitmacher: „Ich bin soooo aufgeregt, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, einen Song für ‚Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds Snakes‘ zu schreiben.“