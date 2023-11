写真:ここまで古橋はリーグ戦5ゴールで得点ランキング2位に位置している

11月4日および8日にスコティッシュ・プレミアシップ第12節の試合が行われる。11月4日、5日にリーグカップ戦準決勝のハイバーニアン vs アバディーン戦、ハーツ vs レンジャーズ戦が行われるため、以下の3試合は延期となり、現状で開催日は未定となっている。

・アバディーン vs リヴィングストン

・ハーツ vs ダンディー

・レンジャーズ vs セント・ジョンストン

4日に行われるのはロス・カウンティ vs セルティックとキルマーノック vs マザーウェルの2試合のみで、セント・ミレン vs ハイバーニアンは11月8日に行われる。2位レンジャーズの試合が延期されるため、首位セルティックとしては見た目の勝ち点差を広げるための大きなチャンスとなる。

◉注目カード

■ロス・カウンティ vs セルティック

セルティックは10位ロス・カウンティとのアウェーゲームに挑む。前節はセント・ミレンに2-1と勝利したものの、直近数試合の公式戦は過密日程の影響からか苦戦が続いている。この試合も前節から中2日、さらに中2日でUEFAチャンピオンズリーグのアウェーゲームとさらに厳しいスケジュールが続く。古橋亨梧や前田大然を始め、これまで多くのプレー時間を与えられてきた選手をうまく温存させつつ、出場機会に恵まれない岩田智輝や前節に決勝ゴールを決めたオ・ヒョンギュら、起用できる戦力をフル活用して乗り切りたいところだろう。そのためにも早い時間帯にゴールを奪い、余裕を持った試合運びをしたい。リーグ戦で直近2試合ゴールを奪えていない古橋や前田、マット・オライリーにかかる期待は大きいと言える。