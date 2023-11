Missy Elliott erklärte, dass es bei ihr „einfach noch nicht Klick gemacht“ habe, dass sie am Freitag (3. November) als erste Rapperin in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wird.

Als Hip-Hop-Künstlerin gab die 'Get Ur Freak On'-Hitmacherin zu, dass ihr die Rock and Roll Hall of Fame immer „so weit außerhalb der Reichweite schien“.

Bei ihrem Auftritt in der 'Good Morning America'-Talkshow verriet die Hitmacherin: „Worte können es nicht beschreiben. Es hat einfach noch nicht Klick gemacht.“ Die 52-jährige Musikerin verkündete, dass sie den Frauen vor ihr alles zu verdanken habe, darunter auch Queen Latifah. Die Musikerin erzählte über ihre Rapper-Kollegin: „Sie ist jemand, der, wie ich es schon sagte, so ist wie: ,Komm vor mir hierher, öffne die Tür und lasse sie offen stehen.' Und ich schulde ihr so viele Blumen und Blumensträuße. Es gibt nicht genug Blumensträuße für all die Frauen, die vor mir kamen.“ Missy sei zudem ein riesiger Fan ihrer Kollegen Chaka Khan (70), Sheryl Crow (61) und Willie Nelson (90), wobei sie nicht glauben könne, dass sie neben den Stars zum Jahrgang 2023 der Hall of Fame gehört. „Ich liebe Chaka [Khan] und Sheryl Crow, Willie Nelson, überhaupt mit ihnen allen an einem Tisch sitzen zu dürfen, das ist ein Segen, mehr als ein Segen, es muss ein besseres Wort dafür geben.“