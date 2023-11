Die Darsteller von ‚Friends‘ trafen sich am Freitagnachmittag (3. November) wieder, um an der privaten Beerdigung von Matthew Perry teilzunehmen.

Der Schauspieler wurde am vergangenen Samstag (28. Oktober) tot in seinem Haus aufgefunden, wo er vermutlich in einer Badewanne ertrunken ist. Nun trafen sich seine ehemaligen Co-Stars Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Lisa Kudrow und Courteney Cox mit der Familie des Sitcom-Stars bei einer Trauerfeier, die im Forest Lawn Memorial Park in Los Angeles stattfand, wie TMZ berichtet.

Alle fünf von Matthews Co-Stars aus der Erfolgsserie sollen anwesend gewesen sein und sich schwarz gekleidet haben für den Anlass, der direkt gegenüber dem Gelände des Warner Bros. Studios stattfand, wo sie zehn Jahre lang die inzwischen ikonische NBC-Sitcom drehten. Auf Bildern, die der Zeitung vorliegen, waren etwa 20 Trauernde zu sehen, die sich umarmten, als sie sich um die Grabstätte versammelten. Die Nachricht von der Beerdigung kommt nur wenige Tage, nachdem die Darsteller von ‚Friends‘ ein gemeinsames Statement zu ihrem „unfassbaren Verlust“ veröffentlicht und den Fans versprochen haben, mehr zu sagen, wenn sie sich dazu in der Lage fühlen. In der Erklärung hieß es: „Wir sind alle so zutiefst erschüttert über den Verlust von Matthew. Wir waren mehr als nur Cast-Kollegen. Wir sind eine Familie. Es gibt so viel zu sagen, aber im Moment nehmen wir uns einen Moment Zeit, um zu trauern und diesen unfassbaren Verlust zu verarbeiten. Mit der Zeit werden wir mehr sagen, wenn wir dazu in der Lage sind. Im Moment sind unsere Gedanken und unsere Liebe bei Mattys Familie, seinen Freunden und allen, die ihn auf der ganzen Welt geliebt haben.“