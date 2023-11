Stephen Fry macht Bonbonzigaretten für seine Suchtprobleme verantwortlich.

Der 66-jährige Komiker behauptete, dass seine Sucht als Jugendlicher mit Zucker begann und mit zunehmendem Alter schnell zum Rauchen und Kokain überging.

In John Cleeses GB News Show sagte Stephen jetzt: „Als ich ein Teenager war, hatte ich dieses riesige leere Loch in mir, das sagte: ‚Füttere mich, ich brauche diesen Zucker, ich brauche ihn.‘ Als es kein Zucker mehr war, wurde es zu Tabak, also rauchte ich und dann in meinen Zwanzigern wurde es zu Kokain. Ich konnte einfach nicht stillsitzen.“ Seine Suchtprobleme haben seiner Meinung nach also schon in seiner Kindheit begonnen: „Es ist dieser süchtig machende Impuls. Man hatte eine Pfeife aus Lakritz und Zigaretten mit roten Spitzen am Ende, die Zuckerzigaretten waren. Man wurde also auf Kokain und Tabak vorbereitet. Im Grunde genommen hat man weißes Pulver und Tabak bekommen und davon konnte ich nie genug essen.“

Stephen wurde nach einem „ziemlich großen Ausbruch Mitte der 90er-Jahre“ mit einer bipolaren Störung diagnostiziert und glaubt, dass auch seine psychischen Probleme ihn dazu brachten, Trost in Drogen und Alkohol zu suchen. Während eines Interviews mit dem ‚Lateline‘-Journalisten Tony Jones im Jahr 2015 sagte er: „Stellen Sie sich für einen Moment vor, dass Sie einen Zustand haben, in dem sich Ihre Stimmungen im großen Stil ändern können, ohne dass Sie in der Lage sind, sie wieder zurückzuändern. Du wirst sehr manisch oder du wirst schrecklich depressiv, und du weißt nicht, dass du eine Krankheit hast. Du fühlst dich entweder lächerlich energiegeladen oder erschreckend niedergeschlagen und selbstmordgefährdet. Man wird also abhängig, ich zumindest wurde abhängig, wenn man diese Mischungen von Drogen nimmt und einen gleichmäßigen Kiel hält. Aber natürlich ist es eine falsche Kontrolle, denn jeder Abstieg ist ein größerer Sturz.“