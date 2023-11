Warum ihre Ehe in die Brüche ging, will Britney Spears in ihren zweiten Memoiren verraten.

Die 41-jährige Popsängerin veröffentlichte Ende Oktober ihre Autobiografie ‚The Woman in Me‘, in der sie ihr Leben, ihre Karriere und ihren Weg aus ihrer Vormundschaft heraus beschreibt. Nach der Nachricht, dass sie noch ein zweites Buch schreiben will, hat ein Insider behauptet, dass sie ihren Fans darin erzählen wird, warum sie und Sam Asghari (29) sich im Juli 2023 nach etwas mehr als einem Jahr Ehe trennten.

Ein Nahestehender verriet gegenüber ‚UsWeekly‘: „Britney hat es nicht auf Sam abgesehen. Sie will nur darüber reden, warum die Beziehung in die Brüche gegangen ist.“ Die ‚Toxic‘-Hitmacherin, die Anfang 2004 zum ersten Mal für 55 Stunden mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander verheiratet war und später mit ihrem zweiten Ehemann Kevin Federline die Söhne Sean (18) und Jayden (17) bekam, lernte den Schauspieler Sam am Set ihres Musikvideos ‚Slumber Party‘ aus dem Jahr 2016 kennen und die beiden waren knapp sechs Jahre lang zusammen. Als sie sich im Sommer trennten, gab Britney zu, dass sie schockiert war, dass ihre Ehe plötzlich zu Ende gegangen war. Auf Instagram schrieb sie: „Wie jeder weiß, sind Hesam und ich nicht mehr zusammen ... 6 Jahre sind eine lange Zeit, um mit jemandem zusammen zu sein, also bin ich ein wenig schockiert, aber ... Ich bin nicht hier, um zu erklären, warum, denn es geht ehrlich gesagt niemanden etwas an.“

Die ‚Circus‘-Sängerin verriet erst vor wenigen Tagen, dass ein zweites Memoir in Arbeit sei. Auf Instagram postete sie am Dienstag (3. Oktober) ein Video von sich, in dem sie in einem Privatjet an dem neuen Buch arbeitet. Sie betitelte den Clip mit den Worten: „Fliegen und schreibe. Alles, was ich im Moment mache. Band 2 kommt nach 1! #TheWomanInMe“