Kylie Minogue kann nicht mehr hören, dass sie angeblich kein Glück in Sachen Liebe habe.

Die 55-jährige Popikone trennte sich im Februar nach fünf gemeinsamen Jahren von ihrem Partner Paul Solomons. Und obwohl Kylie Verständnis dafür hat, dass ihre Fangemeinde gerne über ihr Liebesleben spekuliert, möchte sie eigentlich nicht öffentlich über ihre romantischen Beziehungen reden. Im Interview mit ‚Vogue Australia‘ sagte sie dazu: „Man akzeptiert irgendwie, dass es so ist, weil es meistens davon kommt, dass wie alle gerne über Gerüchte quatschen. Es ist irgendwie so, wie man vor langer Zeit über den Zaun getratscht hat. Aber es wäre schön, wenn wir uns von dem ewigen ‚Sie hat Glück in der Liebe, sie hat Pech in der Liebe‘ verabschieden könnten, denn so einfach ist es wirklich nicht.“

Im Laufe ihrer Karriere führte Kylie einige Beziehungen mit anderen Promis, die in den Medien und in ihrer Anhängerschaft vielfach diskutiert wurden. Zwar ist die ‚Spinning Around‘-Interpretin davon überzeugt, dass ihre Fangemeinde es nur gut meine, dennoch hat Kylie so langsam keine Lust mehr auf die dauernden Spekulationen über ihren Beziehungsstatus. „Wenn es gut ist, meinen sie es gut, sie haben gute Absichten. Aber ich bin glücklich damit, wie es ist! Das kann ich sagen“, stellt sie im Gespräch mit ‚Vogue Australia‘ klar.