Madonna, Dua Lipa und Coldplay werden Berichten zufolge nächstes Jahr als Headliner beim Glastonbury Festival auftreten.

Das Festival wurde in diesem Jahr für seine männlich dominierten Headliner-Acts kritisiert, aber 2024 werden zum ersten Mal zwei Frauen die ersten beiden Plätze einnehmen, wobei die ‚Levitating‘-Hitmacherin Dua am Freitagabend auf der Pyramid Stage stehen wird, gefolgt von den ‚Yellow‘-Hitmachern Coldplay am Samstag und der ‚Ray of Light‘-Sängerin Madonna, die sich derzeit mitten in ihrer eigenen Welttournee befindet und Glastonbury 2024 am letzten Tag des Festivals abschließen wird. Die Organisatoren sollen von dem Line-up, das sie zusammengestellt haben, „begeistert“ sein.

Ein Insider verriet der ‚Mail on Sunday‘: „Es ist das Traum-Line-up, eine brillante Mischung aus verschiedener Musik und unterschiedlichen Atmosphären. Und dann gibt es natürlich Madonna am letzten Abend, das wird episch.“ Coldplay waren bereits 2002, 2005, 2011 und 2016 Headliner des Festivals, während es Duas erster Auftritt als Headliner und Madonnas erster Auftritt bei der legendären Veranstaltung sein wird, die auf der Worthy Farm in Somerset stattfindet. Die Nachricht kommt ein paar Wochen, nachdem die Organisatorin Emily Eavis angedeutet hat, dass Madonna ganz oben auf der Liste stehen könnte. Im Gespräch mit Annie Mac und Nick Grimshaw in ihrem Podcast ‚Sidetracked with Annie and Nick‘ erzählte sie: „Ich dachte, es nimmt irgendwie Gestalt an, und dann habe ich letzte Woche gerade einen Anruf bekommen, und das passiert, wenn man ein bisschen länger wartet, denn oft sind wir ab Juli ausgebucht. Aber dieses Jahr halten wir noch ein bisschen länger durch. Und dann bekam ich letzte Woche einen Anruf von einem wirklich großen amerikanischen Künstler, der sagte: ‚Diese Person ist nächstes Jahr da.‘ und ich dachte: ‚Oh mein Gott, das ist unglaublich. Gott sei Dank haben wir den Platz freigehalten.‘“