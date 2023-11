Barbra Streisand hat in ihrem Leben „nicht viel Spaß" gehabt.

Die 81-jährige Sängerin und Schauspielerin möchte jetzt, wo sie älter ist, mehr Zeit mit ihrem Ehemann James Brolin und ihrer Großfamilie verbringen. Im Gespräch mit BBC plaudert der Star aus: „Ich will das Leben leben. Ich möchte in den Truck meines Mannes steigen und einfach herumfahren, hoffentlich mit den Kindern irgendwo in unserer Nähe. Das Leben macht mir Spaß, wenn sie zu Besuch kommen. Sie lieben es, mit den Hunden zu spielen, und wir haben viel Spaß. Ich hatte in meinem Leben noch nicht viel Spaß, um ehrlich zu sein. Und ich will mehr Spaß haben."

Die ‚A Star Is Born'-Darstellerin promotet derzeit ihre neuen Memoiren ‚My Name is Barbra' und erklärt, dass sie die Autobiografie geschrieben habe, um „Kontrolle" über ihr Leben auszuüben. „Das ist mein Vermächtnis. Ich habe meine Geschichte geschrieben. Danach muss ich keine Interviews mehr geben“, verrät sie. In dem Buch reflektiert Barbra unter anderem über ihre Ehe. Bereits seit 1998 ist sie mit ihrem Mann verheiratet.

Laut dem ‚People‘-Magazin schreibt die Musikerin in dem Werk: „Ich glaube, der wahre Grund, warum unsere Beziehung überlebt hat, ist, dass wir beide bereit sind, daran zu arbeiten. Jim und ich sind sehr unterschiedlich. Er hat zu mir gesagt: ‚Du bist ein Experte darin, nach Fehlern zu suchen, während ich einfach nur glücklich bin, morgens aufzuwachen.‘“